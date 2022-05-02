Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Україні вигідна загальна мобілізація у Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю адвокату Марку Фейгіну.

За словами Арестовича, на загальну мобілізацію у РФ чекають ті, хто зараз там об’єднався в осередки легіону Свобода Росії. Як тільки оголосять про мобілізацію і їх призвуть до армії, у них на руках з’явиться зброя.

– Мобілізація в Росії, загальна – благо для України. Тому що почнеться останній відлік днів режиму Путіна, дуже швидкий зворотний відлік. Це буде вже непереборний процес. Найкраще, що може статися, – це загальна мобілізація в Росії. Це настільки хороший для нас козир, що навіть не хотілося говорити, – говорить Арестович.

За його словами, той легіон, який створили в Україні з російських військовополонених, значно поповнився тими, хто нещодавно приїхав з території РФ. Радник голови ОПУ наголошує, що це перевірені люди й серед них багато офіцерів “із серйозних збройних формувань”.

Наразі понад два десятки росіян, які висловили бажання воювати на боці України, вже на фронті виконують бойові завдання.

Арестович вважає, що на запитання, чи вміють росіяни воювати, сміливо можна відповісти ствердно.

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Як заявив радник голови ОПУ, в результаті загальної мобілізації може виявитися, що в Росії існує набагато більше осередків легіону Свобода Росії, ніж очікувалося. По-друге, може початися масове приєднання людей до цих осередків.

– А по-третє, вони не прогодують цю масу людей… І це почне валити російську економіку ще швидше, ніж зараз, – сказав Олексій Арестович.

На думку радника, з моменту оголошення загальної мобілізації для російського президента почнеться зворотний відлік.

– Сотні тисяч, або скільки там – десятки тисяч мобілізованих чоловіків зі зброєю, яких насильно женуть на фронт… Пригадаймо 1917 рік, коли батюшку-царя зняли мобілізовані… Нормальні російські чоловіки… нормальні, яких смикнуть від сімей, вони й постукають у цей бункер (Путіна) – прикладом, – заявив радник голови ОПУ Олексій Арестович.

За його словами, у Росії загальна мобілізація закінчиться революцією.