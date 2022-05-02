Ворог продовжує наступ на Ізюмському напрямку та обстрілює Харків – Генштаб

Станом на 2 травня, 18.00, найбільшу активність російські військові проявляють на Слобожанському та Донецькому напрямках. Крім того, ворог і далі завдає ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

– Угруповання ворога зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ Балтійського та Північного флотів продовжують обстріл міста Харкова… Ворог продовжує знищувати об’єкти цивільної інфраструктури України. Завдає ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів житлових районів міста Миколаєва, а також населених пунктів Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Харківської областей, – повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

На Ізюмському напрямку ворог продовжує наступ за напрямками Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. На Донецькому напрямку окупанти, як і раніше, хочуть встановити повний контроль над містами Рубіжне та Попасна, а також просунутися до міст Лиман та Сіверськ.

Крім того, окупанти обстріляли українські позиції у районі Оріхова Запорізької області.

– На тимчасово зайнятих територіях російські окупанти штучно створюють та загострюють гуманітарну й економічну кризи. У населених пунктах спостерігається нестача ліків, асортимент продуктових магазинів обмежений, не функціонують банківські установи, – йдеться у звіті.

Джерело: Генштаб