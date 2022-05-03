Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опублікувало наказ № 82, згідно з яким збільшило кількість громад, мешканцям яких будуть виплачувати домогу від держави. Зміни стартували з 1 травня 2022 року.

В оновлений перелік додалися 11 громад Миколаївської області.

– Загалом до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (2 громади), Херсонської (49 громад), Харківської (51 громада), Миколаївської (15 громад), Донецької (66 громад – усі), Луганської (37 громад – усі), Одеської (1 громада) та Запорізької (49 громад) областей. Тобто, з 1 травня усі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у цих громадах, гарантовано отримають грошову допомогу від держави, – йдеться у повідомленні.

Міністерство нагадало, що перелік громад не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються: території, що є тимчасово окупованими; території, що знаходяться в оточенні (блокуванні); території, на яких ведуться активні бойові дії.

Нагадаємо, що з травня скасовуються виплати внутрішньо переміщеним особам, які повернулися додому.

Джерело: Мінреінтеграції