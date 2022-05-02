Запасний варіант: експерт про можливу часткову мобілізацію в прикордонних областях РФ

Росія готує запасний варіант щодо оголошення мобілізації. Найімовірніше, вона може оголосити часткову мобілізацію в прикордонних з Україною областях, піднімаючи рівень терористичної загрози.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив військовий експерт Олег Жданов.

– Якщо РФ ще оголосить у цих прикордонних областях воєнний стан і загальну мобілізацію, то, на мою думку, це спричинить ще більшу паніку і хвилю біженців вглиб Росії. Тому не факт, що мобілізація спрацює, – пояснив він.

Також Олег Жданов додав, що у разі оголошення такої мобілізації під призов потраплять усі чоловіки віком від 18 до 60 років, як це зараз відбувається в окупованому Донецьку і Луганську. Крім того, експерт не виключає, що Росгвардії доведеться ще робити так звані засідки, щоб набрати достатню кількість людей.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що, на його думку, Україні вигідна загальна мобілізація у Росії.

Він пояснив, що на загальну мобілізацію у РФ чекають ті, хто зараз там об’єднався в осередки легіону Свобода Росії. Щойно оголосять про мобілізацію і їх призвуть до армії, у них на руках з’явиться зброя. Тоді, за словами Арестовича, почнеться останній відлік днів режиму Путіна.