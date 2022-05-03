Антисемітський вислів голови МЗС РФ Сергія Лаврова дуже допоміг Україні.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі.

В Ізраїлі минулого тижня відзначали сумну дату – Пам’ять катастроф. Люди згадували 6 млн євреїв, які загинули під час Другої світової війни, зокрема і під час Голокосту.

– Реакція суспільства на слова Лаврова була блискавичною. Спочатку міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив про абсолютну неприпустимість такого вислову. Потім на цю тему говорив прем’єр Нафталі Беннет. Тобто ніхто не залишився осторонь, – сказав Євген Корнійчук.

Український посол констатує, що Росію, крім росіян, більше ніхто не цікавить.

А щодо вислову Лаврова, що в Адольфа Гітлера могло бути єврейське коріння, Євген Корнійчук нагадав, що на початку війни в Україні російське керівництво не добирало слів і про високопосадовців нашої країни – називало їх “покидьками та наркоманами”. Тобто для Кремля це не вперше – принижувати уряди інших країн та їхні народи.

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– Ізраїльський уряд і так нас підтримує – надає гуманітарну допомогу, повністю підтримує санкції… А вислови Лаврова лише грають на руку Україні. Заява Лаврова дає козирі українським дипломатам, – наголосив Корнійчук.

За його словами, Ізраїль вже надав Україні шоломи та бронежилети. І наразі дипломати працюють над тим, щоб Ізраїль міг передати ще й озброєння, зокрема важке.

Нагадаємо, Сергія Лаврова під час інтерв’ю італійському телеканалу запитали, чому Росія заявляла про “денацифікацію” України, коли президент Володимир Зеленський сам є євреєм.

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Лавров у відповідь сказав, що єврейське коріння президента Зеленського не підриває позиції Путіна.

– Коли кажуть: що це за денацифікація, якщо ми євреї? Я думаю, що Гітлер теж мав єврейське походження, то це нічого не означає, – сказав Лавров італійському Rete 4.

Вже давно ми чуємо, як мудрий єврейський народ каже, що найбільші антисеміти – це самі євреї, додав голова МЗС РФ Лавров.