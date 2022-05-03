Від початку повномасштабної війни Росії проти України українські військові ліквідували близько 24 200 російських окупантів. За добу наші захисники знищили ще 400 загарбників.

Оновлені втрати Росії повідомили у Генштабі ЗСУ. Також за добу українські військові знищили ще 14 ворожих танків, майже 50 бойових броньованих машин і 20 безпілотників.

Бойові втрати РФ у війні проти України:

танки ‒ 1 062 (+14);

бойові броньовані машини ‒ 2 567 (+48);

артилерійські системи – 475 (+16);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 162 (+10);

засоби ППО – 80;

літаки – 194;

гелікоптери – 155;

автомобільна техніка та автоцистерни – 1 843 (+19);

кораблі /катери – 10 (+2);

безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 291 (+20);

спеціальна техніка – 38;

крилаті ракети – 84.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 69 днів. За інформацією Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати Харків та прилеглі населені пункти.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються встановити повний контроль над Рубіжним і Попасною та просунутися в бік Лиману та Слов’янська.

Related video

На території Донецької та Луганської областей українські військові відбили 12 атак ворога, знищивши шість танків, п’ять артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та вісім одиниць автомобільної техніки.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.