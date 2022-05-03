За даними російських окупантів, на територію РФ примусово вивезли 2 161 дитину з інтернатів та дитбудинків – тобто, дітей-сиріт.

Про це в ефірі телемарафону розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– Окупанти за сприяння злочинної влади “ДНР” та “ЛНР” вивезли дітей-сиріт, дітей без статусу, дітей позбавлених батьківського піклування. Ми знаємо, що частина знаходиться в Підмосков’ї, частина в Ленінградській, Омській, Володимирській областях, – заявила Денісова.

За її словами, у РФ зараз почали спрощувати порядок усиновлення для того, щоб російські громадяни могли забрати собі українських дітей.

– І ми знаємо, що в Підмосков’ї є такі діти, які вже чекають на усиновлення росіянами. Ще 240 дітей готують до усиновлення, – зазначила Людмила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини називає це геноцидом українського народу.

– Коли забирають дітей однієї етнічної групи до іншої етнічної групи і ці групи перебувають у стані конфлікту, то таким чином одну країну позбавляють майбутнього. Не буде дітей – не буде України. Тому це є геноцидом українського народу, – сказала Денисова, наголосивши, що все це прописано у Конвенції щодо попередження геноциду.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Кремль планував депортацію українців ще з початку року.