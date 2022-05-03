Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) повідомило, що з 24 лютого, від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію суверенної України, до 1 травня 2022 року зафіксовано 6 469 випадків загибелі або поранення цивільних.

Відповідний звіт опублікували на сайті Управління Верховного комісара ООН із прав людини.

За офіційними підрахунками, в Україні від початку війни загинуло 3 153 людини, ще 3 316 поранених

Серед загиблих: 1 115 чоловіків, 722 жінки, 71 дівчинка і 83 хлопчики, а також 72 дитини і 1 090 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

Серед поранених: 395 чоловіків, 324 жінки, 69 дівчаток і 80 хлопчиків, а також 170 дітей і 2 278 дорослих, стать яких поки не відома.

Найбільше загиблих та поранених у Донецькій і Луганській областях: 3 241 випадок (1 638 загиблих і 1 603 поранених).

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На території, яка контролюється урядом України: 2 757 випадків (1 539 загиблих і 1218 поранених)

На території, яка контролюється самопроголошеними “республіками”: 484 випадки (99 загиблих і 385 поранених).

В інших областях України (Києві, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській, Вінницькій та Житомирській областях), у місцях, які перебували під контролем українського уряду зафіксовано 3 228 випадків (1 515 загиблих та 1 713 поранених).

За даними ООН, найчастіше люди гинули від вибухової зброї з широкою зоною ураження, а також обстрілів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню тощо.