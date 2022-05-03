Місто Чернігів оговтується після російських масованих обстрілів та блокади, яку протягом тижнів здійснювали війська РФ.

Наприкінці березня країна-агресор Росія почала відводити свої війська з північних регіонів України. Лише на початку квітня вдалося відновити сполучення між Черніговом та Центральною Україною.

Тоді ж було відновлено контроль над кордоном у Чернігівській області: 4 квітня над військовим містечком прикордонного загону знову замайорів прапор України.

У березні Чернігів перебував в оперативному оточенні російських військ. Ворог знищив єдиний міст, який з’єднував місто із південно-київським напрямком, через що не було можливості організувати гуманітарний коридор та вивезти поранених.

Путінські війська здійснювали постійні бомбардування міста, скидали авіабомби. Постраждали житлові будинки, школи, дитсадки, лікарні, бібліотеки та інша інфраструктура.

Зараз у поруйнованих російськими загарбниками будинках неможливо жити. У самому центрі міста стоять почорнілі від обстрілів РФ багатоповерхівки з вибитими вікнами та стінами, пробитими російськими снарядами. Подекуди зруйновані цілі поверхи. Біля будинків – спалені вщент автомобілі.

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Українці, які втратили помешкання через російські бомбардування, тепер змушені жити в підвальних приміщеннях у складних умовах.

– Будинок заселявся, а для зайвих речей робили підвальчики. А зараз уже як житло, розповів один із мешканців Чернігова, який зараз живе разом із сестрою у такому підвальному приміщенні.

За словами чоловіка, їжу приготувати ніде, а тому доводиться харчуватися консервами.

Як розповідав мер Чернігова Владислав Атрошенко, серйозних ушкоджень під час російських обстрілів зазнали приблизно 150 багатоповерхових житлових будинків. Також пошкоджені комунікації міста: зокрема, ті, що на поверхні, знищені на 70-100%.

За оцінками Атрошенка, війська РФ своїми бомбардуваннями завдали збитків Чернігову на десятки мільярдів грн. Лише для перебудови ТЕЦ потрібно близько €200-300 млн. На думку мера, на відбудову Чернігова знадобиться щонайменше чотири роки.

Владислав Атрошенко також інформував, що через повномасштабну війну, розв’язану РФ проти України, у Чернігові загинули близько 700 людей. Станом на початок квітня близько 40 осіб вважалися зниклими безвісти.