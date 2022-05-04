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Факти / Україна

Арестович розповів, коли розпочнеться третій цикл війни в Україні

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Арестович розповів, коли розпочнеться третій цикл війни в Україні

Війська РФ готуються до третього циклу війни в Україні, який почнеться у другій частині травня.

Про три можливих сценарії того, як розвиватимуться події у цей період, повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі програми Фейгін Live.

– Можливі три варіанти: перше – ми не встигнемо підготуватись, а вони продовжують тиснути. Це Донбаська, Криворізька та Запорізька операція. На цих напрямках ворог намагатиметься досягти успіху. Друге – ми вирівняємо паритет і станемо на позиційну боротьбу. І третій варіант – ми встигнемо накопичити транш і на окремих ділянках перейдемо в наступ, а ця маса погано навчених людей буде оборонятися, – каже Арестович.

Радник голови Офісу президента України вважає, що Росія стягуватиме нові сили в Україну доти, доки в РФ не закінчиться населення, яке може воювати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Фейгин Live

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Фото: Офіс президента

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