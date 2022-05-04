Британія ввела санкції проти 63 організацій та осіб з РФ та заборонила експорт послуг до Росії

Міністерство закордонних справ Британії опублікувало заяву про введення заборони на експорт своїх послуг до Росії, а також повідомило про додавання до списку санкцій ще 63 організацій та осіб, частина з яких – кремлівські пропагандисти.

– Нові заходи означають, що російські підприємства більше не зможуть отримувати вигоду від британських бухгалтерських послуг світового класу, управлінського консультування та PR-послуг, яких припадає 10% російського імпорту в цих секторах. Росія сильно залежить від західних сервісних компаній у виробництві та експорті промислових товарів, і сьогоднішні заходи ще більше посилять економічний тиск на путінську економіку, – наголошується у повідомленні.

Серед 63 нових підсанкційних багато хто пов’язаний із кремлівськими медіа, зокрема – з Першим каналом, який відомий поширенням дезінформації та виправданням незаконного вторгнення Путіна.

Повідомляється, що серед тих, хто потрапив під санкції, – військовий кореспондент ВДТРК Євген Піддубний, військовий кореспондент російської газети Комсомольська правда Олександр Коц, спецкор Дмитро Стешин.

Також санкції Великобританії включають блокування контенту пропагандистських ресурсів Маргарити Симоньян RT і Sputnik.

– Надто довго RT і Sputnik видавали небезпечну нісенітницю, прикриваючись серйозними новинами, щоб виправдати вторгнення Путіна в Україну. Ці торгові точки вже були виключені з ефіру у Великій Британії, і ми заборонили будь-кому вести з ними справи. Тепер ми перекрили доступ до їхніх веб-сайтів, облікових записів у соціальних мережах та додатків, щоб ще більше зупинити поширення їхньої брехні, – зазначив Міністр технологій та цифрової економіки Британії Кріс Філп.

Під обмеження потрапило і Всеросійське державне телебачення та радіомовлення – великий державний мовник, який відіграв ключову роль виправдання путінської агресії проти України.

Санкції ввели проти ІнфоРос – інформаційного агентства, яке розповсюджує дестабілізуючу дезінформацію про Україну та, ймовірно, пов’язано з російськими спецслужбами, а також – SouthFront, дезінформаційного сайту, що розповсюджує неправдиву інформацію, щоб виправдати вторгнення Росії в Україну.

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Зазначається, що Британія планує продовжувати тісно співпрацювати з платформами соціальних мереж та союзниками, щоб розкривати, викривати та протидіяти операції Кремля з дезінформації.