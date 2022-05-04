Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 70 день війни
Вбили Вбили
220 дітей
Поранили Поранили
>407 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 153 дорослих
Факти / Світ

Керівництво РФ змінило тактику у війні з Україною – Маляр

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ганна Маляр

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила про зміни у тактиці Російської Федерації після того, як російська армія провалилася під час наступу під Києвом.

– Можу сказати, що зараз росіяни змінюють тактику. Коли з самого початку вони планували захопити Київ, то кинули сюди свої елітні військові підрозділи, які було знищено нашими ЗСУ. Ось тоді були заздалегідь розроблені певний план і стратегія. Наразі вони діють за ситуацією, вивчають та аналізують нашу тактику, шукають слабкі місця, – повідомила вона в інтерв’ю НВ.

Маляр додала, що в цій війні у рашистів поки що була і є перевага за кількістю особового складу та озброєння, в України ж – у стратегії, рівні підготовки військових та інтелектуальному підході.

Заступник міністра зазначила, що саме тому у противника більше втрат.

– З іншого боку, ми не маємо недооцінювати ворога, бо ворог потужний. Сьогодні, як я говорила, ми бачимо іншу тактику, вони підлаштувалися під нас, діють подібним чином. Я нещодавно повернулася зі Сходу, була у багатьох польових штабах, можу сказати, що росіяни стали обережнішими, вони почали певні кроки планувати, не просто кількістю беруть, а вишиковують шахівницю. Тому й війна зараз трохи інша, ніж була у перші дні. Зараз вона перейшла у формат такого обміну ходами, – резюмувала Ганна Маляр.

Читайте
Інтерактивна карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.05.2022

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Новое время

Фото: Міноборони

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка