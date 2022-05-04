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Факти / Україна

Мені сказали – я зробив: окупант розповів, як розстріляв цивільного в Україні

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Мені сказали – я зробив: окупант розповів, як розстріляв цивільного в Україні

Російський окупант розповів Службі безпеки України, як власноруч розстрілював мирне населення України. В СБУ зауважили, що це одне з перших зізнань, яке вдалося отримати.

На оприлюдненому відео – 21-річний командир відділення Вадим. Він розповів, що пішов на війну в Україну, щоб матеріально підтримати свою матір.

Але бойові дії тривали для нього недовго і обмежилися перетином кордону, просуванням на Сумщину, а потім супроводом колони з пораненими до Росії. Дорогою окупантів розбили українські захисники, тому цей “герой” разом з іншими загарбниками забрали два автомобілі у звичайних українців.

Окупант впритул випустив чергу в цивільного, який потрапив на очі загарбникам.

– Мені наказали вистрілити – я вистрілив у нього одну чергу. Він упав, а ми поїхали далі, – цинічно зізнався загарбник.

У СБУ говорять, що за порушення законів і звичаїв війни йому тепер загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

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Окупанти не лише цинічно вбивають мирне населення України. Так, днями стало відомо, що у тимчасово окупованому місті Каховка (Херсонська область) російські загарбники облаштували катівню. Там вони знущаються над заручниками, б’ють їх та піддають тортурам, використовуючи електричний струм.

Окупанти затримують на вулицях Каховки як активістів та учасників АТО/ООС, так і чоловіків, які не виходили на мітинги проти російської окупації та не мають стосунку до військової служби.

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