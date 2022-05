РФ не може вирішити, куди “приєднати” Маріуполь: до “ДНР” чи Ростова

Дослідники з американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) заявили, що російські окупанти не можуть вирішити, що робити із захопленими ними територіями, а також Маріуполем, який вони все ще сподіваються окупувати.

Так, аналітики повідомляють, що вони не мають незалежного підтвердження російської підготовки до мобілізації. За даними дослідників, чинні російські сили зосередилися на п’яти основних операціях: на сході України – у спробах оточити українські війська, щоб закрити їх у котлі між Ізюмом та Донецькою та Луганською областями, а також на Маріупольському напрямку, Харківському, південній осі, Сумах та північному сході України.

Фронт Донецьк – Луганськ

Російські сили продовжували вести вогонь вздовж лінії фронту. Аналітики вважають, що багато хто, якщо не більшість задіяних тут російських підрозділів, недостатньо укомплектовані і складаються зі спеціальних організацій. Зазначається, що це може пояснювати повільний і уривчастий темп наступу росіян.

Маріуполь

Дослідники наголошують, що довгострокові наміри Росії щодо статусу Маріуполя та інших окупованих територій здаються заплутаними. Як зазначається, деякі аспекти поведінки росіян вказують на те, що агресори хочуть включити Маріуполь та його околиці до складу “ДНР” і, можливо, приєднати “ДНР” до Російської Федерації.

Інші вказують, що Росія може хотіти безпосередньо поглинути Маріуполь Ростовською областю.

– Ці невідповідності можуть бути відображенням плутанини на місцях, але вони також можуть вказувати на фактичну плутанину щодо довгострокових планів Росії щодо управління українськими регіонами, які нині окуповані московськими військами. Це явно підтверджує думку про те, що Путін не має наміру повертати окуповані території незалежної України і найбільше обмірковує, як саме він збирається керувати регіонами, незаконно захопленими Росією, – зазначають аналітики.

Харків

Повідомляється, що потужний український контрнаступ відкинув російські війська приблизно на 40 км на схід від Харкова.

Аналітики вважають малоймовірним, що цей український контрнаступ вплине на російські наземні лінії зв’язку в Ізюмі, оскільки росіяни не покладалися на наземні лінії зв’язку з Харкова для підтримки своїх операцій.

Проте український контрнаступ може розхитати позиції росіян на північний схід від Харкова та створити умови для більш широкої операції з витіснення рашистів із більшої частини їхніх позицій навколо міста.

– Ця можливість може поставити росіян перед дилемою: чи зміцнювати свої позиції під Харковом, щоб запобігти такій ширшій українській операції, або ризикнути втратити більшу частину чи всі свої позиції в артилерійському діапазоні міста, – йдеться у матеріалі.

Російські сили, як припускають аналітики, прагнутимуть зберегти населені пункти, що залишилися під окупацією, на околицях Харкова, щоб продовжувати щоденний артилерійський вогонь і сковувати українські частини в цьому районі. Але для цього, можливо, їм доведеться зміцнити свої позиції в цьому районі.

Запоріжжя

3 травня російські війська здійснили обмежені наземні наступальні операції у Запорізькій області, але обмежилися обстрілами інших районів півдня України. Голова Запорізької обласної адміністрації Олександр Старух повідомив, що російські війська розпочали штурм околиць Гуляйполя та території на схід від населеного пункту, але нових територій не захопили. Російські сили обстріляли населений пункт Залізничне приблизно за 8 км від Гуляйполя, ймовірно, прорвавши українську оборону та “забезпечивши” для себе північну трасу Т0401.

Одеса

Міноборони Росії опублікувало відео, на якому комплекси берегової оборони Бастіон стріляють протикорабельними крилатими ракетами Онікс по наземних цілях Одещини, заявивши, де 3 травня російські війська завдали удару українському логістичному центру в Одеській області.

Дослідники наголошують, що застосування протикорабельних ракет Онікс у ролі штурмовика по наземних цілях може вказувати на те, що російські сили зазнають нестачі інших типів високоточних боєприпасів великої дальності, необхідних для порушення української логістики.

