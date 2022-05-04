Після евакуації цивільних осіб із заводу Азовсталь у Маріуполі, окупаційні війська РФ продовжили обстріл комбінату.

Супутникові знімки, зроблені компанією Maxar Technologies у період з 22 березня по 29 квітня, показують, як було зруйновано завод.

Раніше про успішну евакуацію 156 людей повідомляла українська влада.

За даними як української, так і російської сторін, загарбницькі війська РФ розпочали нові атаки по металургійному комбінату відразу після евакуації.

Заступник командира українського полку Азов капітан Святослав Паламар повідомляв, що на території оточеного заводу залишається понад 100 цивільних осіб.

На супутникових знімках можна побачити, як російські війська повільно знищують завод із кінця березня.

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Ось як виглядав завод 22 березня, коли на дахах можна побачити кілька дірок, а також розкидані уламки навколо.

Пізніше, на знімках за 9 квітня, можна розглянути металургійний комплекс більше ніж через два тижні.

На цьому супутниковому знімку, зробленому компанією Maxar Technologies 29 квітня, видно, що майже всі будівлі на території заводу зруйновані. Деякі дахи повністю обрушилися, інші будівлі перетворилися на руїни.

Раніше Факти ICTV писали, які речі першої необхідності слід брати із собою під час евакуації.