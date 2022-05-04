Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що в Російській Федерації продовжується прихована мобілізація, в рамках якої агітують укладати короткострокові контракти безробітних, так званих козаків та ексвійськових із країн колишнього СРСР.

– Для поповнення резервів окупаційних військ РФ продовжує заходи прихованої мобілізації. В даний час основна увага рашистських агітаторів приділяється набору “добровольців” у складі російських “козаків” Ростовської області та Краснодарського краю. Також у фокусі уваги громадяни, які втратили роботу внаслідок міжнародних санкцій та колишні військовослужбовці, які проживають на території інших пострадянських країн, – сказано у заяві.

Уточнюється, що агітацію продовжать і в інших суб’єктах Росії: за наявними даними, у військових комісаріатах ​​Приморського краю активно проводитимуть роботу з пошуку бажаючих взяти участь у бойових діях.

– Запропонована заробітна плата “добровольця” – від 200 тис. рос. руб. Аналогічні заходи відбуваються також у Брянській, Курській та Білгородській областях. Місцеві військкомати пропонують укладання короткострокових контрактів на 3 місяці із проходженням підготовки на полігонах. Водночас проводяться підготовчі заходи щодо можливого оголошення часткової мобілізації у Білгородській, Курській та Брянській областях на випадок різкого погіршення ситуації на українському фронті, – додали у заяві.

Повідомляється, що агітаційні заходи зазнають значної недовіри з боку потенційних “мобілізованих”, оскільки в Росії почала поширюватися інформація про значну кількість убитих на війні з Україною.

– Багато хто, хто на початку війни підписав “короткострокові контракти”, не змогли повернутися додому після формального закінчення їх терміну. Додаються проблеми із реальним отриманням обіцяних коштів – військові окупанта або взагалі не можуть отримати грошей, або отримують на порядок менші суми, – зазначили у ГУР.