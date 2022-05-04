У Верховній Раді пояснили, коли зникне дефіцит палива в Україні

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що вже через лічені дні в Україні нормалізується ситуація з автомобільним паливом, і його дефіцит залишиться в минулому.

– Ми багато працюємо з урядом, і всі бачили рішення, яке дало змогу перезапустити процес щодо дефіциту палива, — зауважив Олександр Корнієнко.

Він також додав, що будуть інші ціни, але можливість придбати паливо для автотранспорту буде.

Зокрема, перший віцеспікер парламенту зауважив, що на початку запровадження воєнного стану було ухвалено потужну податкову та митну реформу. Звільнили від митних зборів більшість груп товарів, змогли дати такі умови, що частина бізнесу може працювати фактично на єдиному податку у 2%.

– Звичайно, є нюанси — великому бізнесові на це важче буде перейти, але для більшості бізнесів — ця система підходить, — зазначив він.

– Але треба розуміти, що ці процеси пов’язані із залученням фінансування від наших партнерів. І Верховна Рада України бере у цьому участь, — резюмував перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.