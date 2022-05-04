Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 70 день війни
Вбили Вбили
220 дітей
Поранили Поранили
>407 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 153 дорослих
Факти / Україна

У Верховній Раді пояснили, коли зникне дефіцит палива в Україні

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
У Верховній Раді пояснили, коли зникне дефіцит палива в Україні

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що вже через лічені дні в Україні нормалізується ситуація з автомобільним паливом, і його дефіцит залишиться в минулому.

– Ми багато працюємо з урядом, і всі бачили рішення, яке дало змогу перезапустити процес щодо дефіциту палива, — зауважив Олександр Корнієнко.

Він також додав, що будуть інші ціни, але можливість придбати паливо для автотранспорту буде.

Зокрема, перший віцеспікер парламенту зауважив, що на початку запровадження воєнного стану було ухвалено потужну податкову та митну реформу. Звільнили від митних зборів більшість груп товарів, змогли дати такі умови, що частина бізнесу може працювати фактично на єдиному податку у 2%.

– Звичайно, є нюанси — великому бізнесові на це важче буде перейти, але для більшості бізнесів — ця система підходить, — зазначив він.

– Але треба розуміти, що ці процеси пов’язані із залученням фінансування від наших партнерів. І Верховна Рада України бере у цьому участь, — резюмував перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Читайте
ЄС відмовиться від російської нафти протягом півроку - WSJ

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Верховна Рада

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка