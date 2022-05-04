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Факти / Україна

Завдаючи ударів по Закарпаттю, Росія намагається вимістити своє безсилля – Зеленський

Ілля Нежигай редактор стрічки
Володимир Зеленський

Росія не зможе перемогти Україну, але може знищити дитячі атракціони у Харкові.

Про це 3 травня у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що ракетні удари РФ по українських містах є вкрай нервовою реакцією на успіхи України.

Серед регіонів, які зазнали російських ракетних ударів, Володимир Зеленський згадав Львів, Вінницю, Київську, Дніпропетровську області, Одесу та Харківщину.

– Такий масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що в Росії є якась особлива військова мета. Завдати удару по Закарпаттю? Що конкретно це може дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля. Бо Україна їм не до снаги, – сказав президент Зеленський.

Водночас він додав, що Росії до снаги спалити дитячі атракціони в харківському парку Горького або зруйнувати який-небудь міст.

– Або взагалі склад із зерном чи житловий будинок з людьми. Що більше таких ударів – то далі Росія від цивілізації. Від того, що називається цивілізованістю, – сказав президент.

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