Росія не зможе перемогти Україну, але може знищити дитячі атракціони у Харкові.

Про це 3 травня у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що ракетні удари РФ по українських містах є вкрай нервовою реакцією на успіхи України.

Серед регіонів, які зазнали російських ракетних ударів, Володимир Зеленський згадав Львів, Вінницю, Київську, Дніпропетровську області, Одесу та Харківщину.

– Такий масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що в Росії є якась особлива військова мета. Завдати удару по Закарпаттю? Що конкретно це може дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля. Бо Україна їм не до снаги, – сказав президент Зеленський.

Водночас він додав, що Росії до снаги спалити дитячі атракціони в харківському парку Горького або зруйнувати який-небудь міст.

– Або взагалі склад із зерном чи житловий будинок з людьми. Що більше таких ударів – то далі Росія від цивілізації. Від того, що називається цивілізованістю, – сказав президент.

Related video

Новина доповнюється…