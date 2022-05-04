Україна вийшла на новий етап війни з Росією. Нашим військовим вдалося зупинити просування окупантів вперед.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.

– Ми зараз бачимо, що ми не відступаємо. На сьогодні це вже новий етап. Десь ми стоїмо, якісь території заблоковані російськими військовими та технікою. Там ми чекаємо на відповідну техніку з нашого боку, щоб була можливість тиснути і просуватися вперед, а на деяких територіях ми просуваємося вперед. Тому жодного кроку назад, – запевнив він.

Володимир Зеленський додав, що спочатку потрібно зробити все, щоб зупинити війну в Україні, а потім уже розпочати дипломатію. За його словами, українська сторона намагатиметься шукати компроміси шляхом діалогу там, де можливо це зробити.

Водночас Україна показуватиме свою позицію як рівноправний партнер у будь-якому діалозі.

Раніше Володимир Зеленський вже пояснював, що кінцева мета України у війні з Росією – відновлення територіальної цілісності, включаючи анексований у 2014 році півострів Крим.