Від початку повномасштабної війни Росії проти України українські військові ліквідували близько 24 500 російських окупантів. За добу знищили ще 300 загарбників.

Оновлені втрати Росії озвучили в Генштабі ЗСУ. Також за добу українські захисники знищили ще 15 ворожих танків, понад 40 бойових броньованих машин, 12 безпілотників і три крилаті ракети.

Інші бойові втрати РФ в Україні:

танки ‒ 1 077 (+15);

бойові броньовані машини ‒ 2 610 (+43);

артилерійські системи – 491 (+16);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 163 (+1);

засоби ППО – 81 (+1);

літаки – 194;

гелікоптери – 155;

автомобільна техніка та автоцистерни – 1 867 (+24);

кораблі/катери – 10;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 (+12);

спеціальна техніка – 38;

крилаті ракети – 87 (+3).

У Генштабі ЗСУ уточнили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70 днів. Протягом минулої доби окупанти завдали ракетних ударів по території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей.

На Донецькому й Таврійському напрямках загарбники обстрілюють підрозділи українських військ, щоб скувати їхні дії. Також окупанти йдуть штурмом на Попасну, обстрілюють з авіації Маріуполь та відкривають вогонь по позиціях Збройних сил України в районі Азовсталі.

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