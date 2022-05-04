Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 70 день війни
Вбили Вбили
220 дітей
Поранили Поранили
>407 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 153 дорослих
Факти / Україна

ЗСУ знищили ще 300 окупантів за добу: оновлені втрати РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ знищили ще 300 окупантів за добу: оновлені втрати РФ

Від початку повномасштабної війни Росії проти України українські військові ліквідували близько 24 500 російських окупантів. За добу знищили ще 300 загарбників.

Оновлені втрати Росії озвучили в Генштабі ЗСУ. Також за добу українські захисники знищили ще 15 ворожих танків, понад 40 бойових броньованих машин, 12 безпілотників і три крилаті ракети.

Інші бойові втрати РФ в Україні:

  • танки ‒ 1 077 (+15);
  • бойові броньовані машини ‒ 2 610 (+43);
  • артилерійські системи – 491 (+16);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 163 (+1);
  • засоби ППО – 81 (+1);
  • літаки – 194;
  • гелікоптери – 155;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 1 867 (+24);
  • кораблі/катери – 10;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 (+12);
  • спеціальна техніка – 38;
  • крилаті ракети – 87 (+3).

У Генштабі ЗСУ уточнили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70 днів. Протягом минулої доби окупанти завдали ракетних ударів по території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей.

На Донецькому й Таврійському напрямках загарбники обстрілюють підрозділи українських військ, щоб скувати їхні дії. Також окупанти йдуть штурмом на Попасну, обстрілюють з авіації Маріуполь та відкривають вогонь по позиціях Збройних сил України в районі Азовсталі.

Related video

Більше про ситуацію на фронті дивіться на карті бойових дій в Україні.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка