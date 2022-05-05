Арестович назвав дати можливого контрнаступу армії України

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про ймовірний початок контрнаступу української армії у війні, розв’язаній Російською Федерацією на українських землях, а також оцінив, від чого залежить його успіх.

– Контрнаступ можливий за накопичення величезної кількості західної зброї, якої вистачить щонайменше на декілька бригад – переозброєння, навчених, узгоджених. За термінами і по постачанню це можливо не раніше середини червня. Скоріш за все, це буде друга половина червня – липень при найсприятливіших умовах, – розповів він 5 травня під час всеукраїнського телемарафону.

Арестович підкреслив, що окупанти намагалися завдати потужного удару по українських позиціях цієї ночі.

– Завдали і спробували перейти в атаку на Ізюмському і Запорізькому напрямках. Не дуже вдало у них вийшло, бо наші війська діють на випередження і навіть на Харківському напрямку і в Херсонській області вдалося просунутись нашим військам, зайти в певні населені пункти, – сказав радник голови ОП.

За словами Арестовича, навряд чи росіянам взагалі вдастся отримати хоча б якісь значимі результати у цій війні до 9 травня, через що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уже почав намагатись знецінити цю дату, кажучи, що росіяни начебто не прив’язуються ні до яких дат.

– Проте зрозуміло, що результатів вони будуть очікувати, і будуть такі самі важкі бої, як зараз, до вичерпування російського наступального потенціалу… Росіяни не готові до мобілізації, тому що вони можуть призвати хоч 17 млн осіб. Але чим їх годувати, чим озброювати? Питання в тому, скільки вони зберуть, коли та якої якості. Я вважаю, вони намагаються постійно тиснути на нас, щоб ми витрачали на них західну зброю, не маючи змоги її накопичити для наступу. Це стратегічно програшна ситуація для них, але оперативно нам ще доведеться триматись. Найближчі місяці це буде довга, кривава, рутинна війна, – резюмував радник голови ОП.