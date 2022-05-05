Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 5 травня 2022 року. За додатковими рейсами та змінами у розкладі стежте на https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів з Києва:

19:06 44/43 Київ-Пас – Івано-Франківськ

22:38 46/45 Лозова – Ужгород

Графік руху потягів, які 5 травня курсують з Києва за кордон:

08:30 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

14:07 749/750 Київ-Пас – Відень

19:13 67/68 Київ-Пас – Варшава

Графік руху платних потягів, які 5 травня курсують з Києва:

02:50 21/22 Трускавець – Харків-Пас

03:18 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ

03:54 164/163 Київ-Пас – Харків-Пас

06:03 164/163 Харків-Пас – Київ-Пас

06:30 176/175 Запоріжжя-1 – Жмеринка

07:20 786/785 Київ-Пас – Шостка

08:00 722 Київ-Пас – Харків-Пас

08:03 50/49 Трускавець – Київ-Пас

08:30 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

12:11 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

12:17 885 Київ-Пас – Рівне

13:38 779/780 Київ-Пас – Суми

14:07 749/750 Київ-Пас – Відень

14:25 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

15:02 55/56 Фастів – Львів

15:17 867 Київ-Пас – Гречани

15:18 702 Київ-Пас – Чернігів

17:00 705/706 Київ-Пас – Пшемисль

17:09 13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 44/43 Київ-Пас -Івано-Франківськ

19:13 67/68 Київ-Пас – Варшава

19:46 45/46 Ужгород – Лозова

19:48 95/96 Київ-Пас – Ворохта

20:05 29/30 Київ-Пас – Ужгород

20:12 49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 60/58 Київ-Пас – Чо

21:07 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 97/98 Київ-Пас – Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг

22:22 7/8 Коломия – Чернівці

22:37 91/92 Київ-Пас Львів

22:38 46/45 Лозова – Ужгород

22:54 23/24 Ковель – Київ-Пас

23:05 174/173 Хмельницький – Запоріжжя-1

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі. Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.

Related video

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця