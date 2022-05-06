Глава МЗС Німеччини планує відвідати Україну – канцлер

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найближчим часом глава МЗС Німеччини Анналена Бербок планує відвідати Україну.

– Глава МЗС найближчим часом буде в Україні, – сказав він журналістам у Берліні у четвер.

За його словами, до такої домовленості під час телефонної розмови дійшли президенти Німеччини та України Франк-Вальтер Штайнмаєр та Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в ході розмови Франк-Вальтер Штайнмаєр та Володимир Зеленський налагодили своє спілкування та позбулись усіх негативних моментів у відносинах з минулого.