Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 71 день війни
Вбили Вбили
221 дітей
Поранили Поранили
>408 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 238 дорослих
Факти / Україна

Глава МЗС Німеччини планує відвідати Україну – канцлер

Маліновська Ангеліна Редактор сайту
анналена бербок мзс німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найближчим часом глава МЗС Німеччини Анналена Бербок планує відвідати Україну.

– Глава МЗС найближчим часом буде в Україні, – сказав він журналістам у Берліні у четвер.

За його словами, до такої домовленості під час телефонної розмови дійшли президенти Німеччини та України Франк-Вальтер Штайнмаєр та Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в ході розмови Франк-Вальтер Штайнмаєр та Володимир Зеленський налагодили своє спілкування та позбулись усіх негативних моментів у відносинах з минулого.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка