Російські окупанти в селищах Безіменне та Козацьке Новоазовського району Донецької області створили справжнє гетто для маріупольців.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За даними, майже чотири тижні тому окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків – це майже 2 тисячі людей.

– Близько двох тисяч осіб, яких розмістили в селі Безіменне та Козацьке Новоазовського району. Формальний привід – для проведення фільтрації. Ніяких особистих речей з собою взяти не дозволили, паспорти та інші документи відібрали, – наголошують у Маріупольській міськраді.

У селі Безіменному чоловіків поселили в приміщенні школи та клубу. На відео нижче саме школа.

– Четвертий тиждень чоловіків силою утримують, не дозволяють залишати територію школи без конвою російських військових, – наголошують у міськраді.

Люди змушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не надається.

Крім того, серед утримуваних людей вже зафіксували перший випадок туберкульозу. На ізолятор перетворили спортивну залу школи – там знаходиться без медичного догляду велика кількість людей.

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В селі Козацьке помер чоловік, тому що окупанти відмовилися викликати швидку допомогу.

Крім того, людям погрожують тортурами та розстрілами, якщо хтось з утримуваних зникне.

– Триразове харчування справжньою баландою. Точка гігієни – одна раковина з холодною водою на тисячі людей. Це підвищує захворюваність серед утримуваних чоловіків, – наголошують у мерії Маріуполя.

Документів маріупольці при собі не мають, натомість всі отримали папір про проходження фільтрації, але й він не дає їм права залишити територію табору. Були окремі спроби, але чоловіків затримали та побили.

– Остання невдала спроба була прорватись до евакуаційних автобусів ООН та Червоного Хреста, які утримані бачили з вікон, – розповіли в міськраді.

Усі утримувані люди, навіть хворі та з інвалідністю, мають працювати на доброустрій в селі Безіменне та місті Новоазовськ під конвоєм російських військових.

Самі ж окупанти ще не вирішили, що далі робитимуть з цими людьми – залучать до розчищення Маріуполя від завалів, або ж мобілізують до своєї армії.

До того ж в понеділок, 2 травня, на шикуванні чоловікам оголосили, що вони братимуть участь у параді на 9 травня в Маріуполі як полонені. Для цього їх переодягнуть у форму українських солдатів.

Жінки, які залишились в районах Гугліно, Мирний та Волонтерівка, бояться виходити на вулицю через страх зґвалтування. Крім того, російські військові безжально грабують домівки.

– Все це ще раз показує реалії окупації. Перетворення Маріуполя на справжнє гетто. Про яке знов мовчить світ… Всі відео аутентичні без корегувань та редакції, – наголосив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що під Маріуполем уже виявили кілька місць масового поховання людей.

Тим часом у будинки людей, які виїхали з тимчасово захопленої військами РФ території міста, російські найманці почали заселяти невідомих осіб.

Джерело: Петро Андрющенко