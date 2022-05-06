Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що Російська Федерація з високою ймовірністю продовжить масовані обстріли всієї території України ракетами.

– Вони намагаються знищувати нашу логістичну інфраструктуру. Тому що одне з основних завдань росіян на сьогоднішній момент – зробити так, щоб товари в принципі не йшли із заходу на схід та зі сходу на захід. Ми всі говоримо зараз про східний напрямок, але давайте не забувати, що західний напрямок – це наші експортні можливості, це гроші, які можуть заходити до країни, – сказав він.

Він зазначив, що станом на зараз, незважаючи на обстріли, можна побачити, що українська залізниця справляється, хоча потяги й спізнюються.

– Але потяги йдуть, ремонти відбуваються, і я думаю, що ворогові нічого не вдасться… Те, що ми перейшли у контрнаступ, те, що вони провалюються зі своїми завданнями, а також те, що вони продовжують ці масовані удари, говорить про те, що вони шукають хоч якісь можливості зачепитися та спробувати показати свої перемоги, – сказав Денисенко.

За його словами, за перемогу 9 травня в РФ можуть спробувати виставити оголошення про анексію ОРДЛО, Херсонщини та частини Запорізької області. Радник міністра стверджує, що у Кремлі зараз є дві групи, одна з яких виступає за таку анексію, а друга – зазначає, що цього робити не можна, бо це поставить хрест на можливості проводити подальші переговори з Україною. Наразі там намагаються про щось домовитися.