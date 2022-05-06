У Краматорську пролунав потужний вибух.

При цьому оголошення повітряної тривоги у місті не відбулось.

Наразі немає офіційного підтвердження, дані про вибух уточнюються.

Інформація про місця обстрілів також невідома. Збройні сили України раніше закликали не розповсюджувати інформацію про географію артилерійних, ракетних чи авіаударів у мережі, що може слугувати даними для корегування вогню для ворога.

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Напередодні очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що зранку 5 травня окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську, що пошкодило 810 квартир у 32 багатоповерхових будинках.

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Крім багатоповерхівок, було пошкоджено шість приватних будинків, дві школи, дитсадок, медзаклад та інші об’єкти.

Було поранено 25 людей.