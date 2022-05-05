Генпрокурор Ірина Венедіктова звернулася до представників української влади та усіх громадян з проханням утриматися від емоційних висловлювань на адресу затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія, підозрюваного у держзраді, щоб це не вплинуло на рішення іспанського суду щодо його видачі Україні.

– Прошу всіх збавити темп, позбутися зайвих емоцій. Так, я зараз кажу про затримання на території Іспанії Шарія. Офіс генерального прокурора сьогодні підтвердив Міністерству юстиції Королівства Іспанія наміри запитувати видачу Анатолія Шарія, який був затриманий іспанськими правоохоронцями 4 травня 2022 року на підставі раніше направленого запиту про його тимчасовий арешт, – написала вона у соцмережі.

Венедіктова пояснила це тим, що Шарій, з великою ймовірністю, скористається законним правом відмовитись від спрощеної процедури видачі до України, тобто від добровільної екстрадиції.

За її словами, якщо так і станеться, то Шарій може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, зокрема, спробує переконати іспанський суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності.

– Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на прийняття рішення компетентним судом Іспанії. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права, – наголосила генпрокурор.

Напередодні в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Проте 5 травня іспанський суд відпустив його під підписку про невиїзд. У Шарія забрали паспорт та наказали двічі на місяць з’являтися до найближчого суду. Ці заходи діятимуть протягом 40 днів.

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