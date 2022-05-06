Ваша відвага важлива для подальшого успіху: Зеленський та Буш провели онлайн-зустріч

43-й президент США Джордж Буш під час відеоконференції висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському та всьому українському народові в боротьбі з агресором.

– Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз, – зазначив Джордж Буш.

Натомість Зеленський подякував США та американському народу за підтримку.

– Я бачив, як люди у США ставляться до нас у соцмережах, вони виходять на вулиці, підтримують Україну з прапорами. Американці відверті, відкриті люди, і я відчуваю це. У нас спільні цінності. Я відчуваю, що це – від серця, – сказав глава держави.

Буш відзначив стійкість Володимира Зеленського та народу України під час протистояння загарбникам.

– Ваша країна була загарбана тими силами, які хочуть убивати невинних людей. І той факт, що ви стоїте твердо, надихає американців, – наголосив 43-й президент США.

Зі свого боку Зеленський згадав трагічні події, які сталися у США 11 вересня 2001 року. Він зазначив, що тоді багато українців співчували американському народу та розділяли біль родичів і близьких жертв терористичного акту.

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– Для мене важлива наша розмова, тому що ви – приклад міцного лідера, – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави запросив 43-го президента США відвідати Україну в зручний для нього час.

Джерело: Президент України