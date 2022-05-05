Столичне метро з 21 квітня відновлює роботу червоної гілки. Від сьогодні рух поїздів здійснюється до станції Лісова.
Метрополітен працює у режимі перевезень із 06:30 до 20:00. Інтервал руху на всіх лініях скоротили до 10-15 хвилин. Про це повідомляють у КМДА.
Як курсують поїзди:
Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова.
Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки.
Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний хутір.
Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк та Кловську поїзди проїжджають без зупинки.
Працюють пересадкові вузли: Золоті ворота – Театральна; Площа Льва Толстого – Палац спорту. Пересадковий вузол Хрещатик-Майдан Незалежності залишається зачиненим.
Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.