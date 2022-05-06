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Факти / Україна

Активні бої на Донеччині і спроби штурму Сєвєродонецька: ситуація в регіонах

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Активні бої на Донеччині і спроби штурму Сєвєродонецька: ситуація в регіонах

Ніч у низці областей України була неспокійною. Так, на Дніпропетровщині ворожа ракета прилетіла у Покровську громаду.

Вона впала у полі, тому ніхто не постраждав. Також окупанти обстріляли з Градів два села у Зеленодольській та Широківській громадах. Минулося без постраждалих.

У Харкові ніч була із поодинокими обстрілами на околицях міста. Постраждалих немає. Протягом доби російські загарбники обстріляли Салтівку. Поранення дістали пятеро мирних мешканців. Також протягом доби був ракетний обстріл Лозової, одна людина загинула. На Ізюмському напрямку бої тривають.

На Луганщині були потужні обстріли та спроби штурму Сєвєродонецька. Ввечері 5 травня ворожі снаряди влучили в одну з останніх АЗС на Луганщині та у залізничне господарство Сєвєродонецького Азоту.

16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури. Пошкоджені 12 будинків, електропідстанція, комплекс торговельних споруд. Сім будинків зруйновані в Рубіжному, два – в Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній. Двоє загиблих. У Лисичанську зафіксували два нічних обстріли.

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У Донецькій області активні бойові дії тривають по всьому фронту: Лиман, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Красногорівка, Вугледар, Велика Новосілка. Вночі і зранку — постійні повітряні тривоги.

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У Краматорську внаслідок вчорашнього обстрілу сильно пошкоджено 32 багатоповерхівки, поранено 25 людей. Крім житлових кварталів, окупанти активно атакують ракетами промислові об’єкти міста.

Не припиняють загарбники обстрілювати Авдіївський коксохімічний завод. Також обстріляли селище Нью-Йорк, а з п’ятої ранку активізували обстріли Світлодарської громади.

На Херсонщині ситуація залишається складною, вибухи та обстріли продовжуються. Стабільно критична ситуація у окупованих селах.

На Миколаївщині 5 травня після 16.00 був приліт у Очакові на об’єкти інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає. Ніч минула відносно спокійно.

Джерело: Дані обласних військових адміністрацій

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Фото: Міноборони

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