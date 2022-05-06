Російські окупанти за добу тричі вдарили із реактивних систем залпового вогню та двічі – із артилерії по Київському та Шевченківському районах Харкова.

Сьогодні вночі та зранку ворог завдав двох ударів з РСЗВ та артилерії по Північній Салтівці. Також окупанти обстріляли Золочів, Чугуїв, Лозову, Дергачі.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, гаряче на Ізюмському напрямку, на околицях Барвінкового ведуться бої. Окупанти намагаються атакувати позиції ЗСУ, але росіяни зазнають великих втрат.

Водночас на Харківщині не припиняють відновлювати критично важливу інфраструктуру, пошкоджену окупантами: газо-, водо- та електропостачання.

Також Олег Синєгубов прокоментував дефіцит пального. За його словами, це прямий наслідок ворожих дій РФ та її прицільних ударів. Він попросив утриматися від поїздок без нагальної необхідності та із розумінням ставитися до обмеження відпуску пального на станціях.

Зараз дивляться

5 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українська армія перейшла до контрнаступу в Харківській області, відтісняючи звідти російські війська. Йдеться про Ізюмський та Харківський напрямки.

Зі свого боку радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко пояснив, що контрнаступ на цих напрямках означає, що росіянам не вдаються їхні ключові задуми.