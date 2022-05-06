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Факти / Україна

Кремль ховається за ядерним статусом від відповідальності за воєнні злочини – Зеленський

Ілля Нежигай редактор стрічки
Володимир Зеленський

Політичне керівництво Російської Федерації не вірить у їхнє можливе притягнення до відповідальності за воєнні злочини, які вчиняються ЗС РФ в Україні.

З такою думкою виступив президент України Володимир Зеленський під час виступу у аналітичному центрі Chatam House.

Президент Зеленський вважає, що дії РФ проявили себе з надзвичайною жорстокістю та зневагою щодо всіх міжнародних конвенцій, а також існуючих систем міжнародного права.

За його словами, було порушено як усі можливі права людини, так і норми щодо непорушності кордонів та цілісності держав у Європі.

– Чому Росія це все робить? Бо там думають, що якщо для них і може настати відповідальність за такі злочини, то хіба що за десятиліття. Вони просто не вірять, що міжнародна спільнота здатна притягти до відповідальності за воєнні злочини тих, хто прикривається силою ядерної держави, – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) заявив, що до МКС надійшли запити від 43 країн, щоб було проведено розслідування військових злочинів, скоєних на території України після повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: Chatam House

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Фото: Офіс президента

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