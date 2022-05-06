Країна-агресор Росія “кинула” переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу (так званих “Л/ДНР”). Вони виїхали на територію РФ, тікаючи від повномасштабної війни в Україні, проте обіцяного там не отримали.

Про це свідчить нове аудіоперехоплення телефонних розмов російських загарбників, яке оприлюднила Служба безпеки України.

Під час цієї розмови мешканка Краснодарського краю Росії розповіла своєму чоловікові-окупанту про переселенців з окупованого Донбасу, які скаржаться, що не отримали в РФ обіцяного.

– Баба з Донецька говорила, що їм обіцяли одне житло, а дали інше, обіцяли по-одному годувати, а годують по-іншому, – розповіла росіянка.

Судячи з розмови, вони удвох із чоловіком-окупантом не стримували емоцій та не добирали слів щодо переселенців з окупованих територій Донбасу.

– А ви, хитро*опі, хочете приїхати сюди, щоб вам одразу все в шоколаді було?.. Не подобається, тебе тут ніхто не тримає. Тебе сюди ніхто не кликав, ти сама сюди приїхала! – заявив окупант під час спілкування з дружиною.

Як наголосили в СБУ, реальність, у яку потрапляють переселенці з тимчасово окупованих територій України, кардинально відрізняється від того, що показують по телебаченню російські пропагандисти (про начебто допомогу “жителям Донбасу”).

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– Відігравши роль “біженців” на росТБ, вони тепер залишені напризволяще і почуваються “людьми другого сорту” в оточенні росіян, які їх відверто зневажають. Ось такий він – “руZZкій мір”, – додали в СБУ.

Як сьогодні поінформували в українській розвідці, окупанти примушують громадян України, примусово вивезених з нещодавно захоплених військами РФ територій, приймати “громадянство” терористичного псевдодержавного утворення “ЛНР”. Українцям, позбавленим домівок, майна та грошей, погрожують репресіями, якщо вони відмовляться.

За даними постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, російські загарбники силоміць депортували до РФ понад мільйон громадян України, серед яких 193 тис. дітей. Таку інформацію Кислиця озвучив під час засідання Радбезу ООН. Він зазначив, що багатьом українцям доводиться проходити фільтраційні табори.