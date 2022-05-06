Від початку повномасштабної війни в Україні співробітники Служби безпеки ліквідували понад 140 ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Крім того, під час однієї зі спецоперацій СБУ вдалося взяти в полон 11 російських снайперів.

Як поінформували в пресцентрі спецслужби, також було викрито 4 тис. колаборантів – осіб, які добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

В СБУ детальніше розповіли про затримання диверсантів, агентів РФ та колаборантів у п’яти областях України:

• Харківська область

Під час спецоперації СБУ потрапили в полон 11 російських снайперів.

– Затримані входили до складу так званого “115 полку ДНР”, який обстрілював українські позиції, – зазначається в повідомленні.

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• Хмельницька область

Тут військовій контррозвідці СБУ вдалося знешкодити ворожу диверсійно-розвідувальну групу, до складу якої входило троє осіб. Зловмисники планували здійснити диверсії в області.

Вони перебували на зв’язку зі своїми російськими кураторами, фіксували на відео ракетні удари РФ по стратегічно важливих об’єктах.

• Житомирська область

На Житомирщині співробітники СБУ затримали агента російських спецслужб. Зловмисник – посадовець одного з оборонних об’єктів України – збирав розвідувальні дані щодо кількості та боєготовності літаків Збройних сил України.

– Крім цього, встановлено особу військового злочинця, який командував російським угрупованням під час силового захоплення Запорізької АЕС. Ним виявився заступник начальника головного управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Краснодарському краю. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тривають заходи для притягнення рашиста до відповідальності, – поінформували в СБУ.

• Сумська область

На Сумщині викрито голову однієї з міських рад, його заступника, а також місцевого депутата, які погодилися співпрацювати з ворогом.

Під час окупації військами РФ частини Конотопського району ці зловмисники допомагали з матеріально-технічним забезпеченням загарбників.

• Київська область

На Київщині вдалося затримати ще двох колаборантів, які сприяли “розквартируванню” російських загарбників.

Затримані особи також допомагали окупантам орієнтуватися на місцевості в Бучанському районі, брали участь у мародерстві, а також у викраденні патріотично налаштованих українців.

Напередодні в Національній поліції поінформували про затримання понад 750 ворожих диверсантів від початку повномасштабної війни в Україні.

1 травня стало відомо про знешкодження диверсійної групи Генштабу РФ, яка готувала теракт. Ворожі диверсанти планували збити пасажирський літак над територією Росії або Білорусі, а звинуватити в цьому Україну та її партнерів.