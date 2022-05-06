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Факти / Україна

Пошкоджені приватні будинки: окупанти знову обстріляли Кам’янське

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Пошкоджені приватні будинки: окупанти знову обстріляли Кам’янське

Російські окупанти знову обстріляли село Кам’янське у Запорізькій області. Внаслідок чергової збройної атаки було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Попри те, що більшість людей вже виїхали з села, частина місцевих все ж залишилася у власних домівках.

Вони розповідають, що селище регулярно обстрілюється, а до страшних звуків уже звикли. Через російську збройну агресію повністю зруйновано або згоріло чимало домівок, гинуть або дістають поранення цілі сім’ї, страждають від ворожих атак і тварини.

– Вже звикли, сьогодні теж уже стріляли, але я спав міцно. Хоч всі ці дні не могли нормально спати. Деколи біжимо до погребу. Іноді доводиться сидіти там по 2-3 години, поки все не затихне, – каже місцевий житель.

За словами місцевих, російські снаряди регулярно прилітають на подвір’я, а обстріли починаються рано вранці і закінчуються пізно ввечері.

6 травня окупанти активно застосували авіацію та артилерію по Гуляйполю Запорізької області. Також масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова.

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