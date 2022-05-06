Російські олігархи хочуть смерті Путіна та будують плани, як допомогти йому в цьому – Грозєв

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв стверджує, що російські олігархи бажають президентові Росії Володимиру Путіну смерті та розмірковують над тим, як вони могли б допомогти йому в цьому.

Про це Грозєв сказав в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

Так, Гордон згадав момент з історії, як на початку березня 1953 року лідери Радянського Союзу Берія, Бунгагін, Хрущов і Маленков відсторонили від влади Йосипа Сталіна. Проводячи аналогію, він поцікавився у Грозєва, чи можуть знайтися персонажі, здатні зробити так само в Кремлі сьогодні.

– Правило каже, що це має статися. Я нагадаю, що немає в історії Росії, в історії всього світу випадків, коли якийсь правитель нав’язує таку ціну своїй політичній еліті, своїй силовій еліті, своїм олігархам. Всі ці дії не були узгоджені з російськими елітами. Це дуже важливо, – наголосив Грозєв.

Журналіст-розслідувач зазначив, що політична еліта Росії має певні думки щодо усунення Путіна від влади. Як підтвердження він розповів про прослуханий ним та його колегами-розслідувачами аудіозапис зі словами олігарха, який дуже близький до глави Кремля.

Той нібито говорив другому олігарху, що Володимиру Путіну було б найкраще померти від певної хвороби, яку Грозєв вирішив не уточнювати.

Журналіст-розслідувач наголосив, що Путін знищує не лише Україну, а й Росію.

Зараз дивляться

– Вони (російські олігархи, – Ред.) ось так думають. І так воно є. Тобто, зараз активно чи пасивно обмірковують, як допомогти закінчити цей режим. Чи знайдуться люди, котрі готові це зробити? Кожен генерал чи підполковник, чиї рідні вмирають чи зникають безвісти, стає потенційною людиною для такої справи, – сказав журналіст.

На запитання, чи справді Володимир Путін чимось серйозно хворий, Грозєв відповів, що наближені до глави Кремля олігархи стверджують, що це так.

Проте назвати точні медичні назви без офіційних даних він відмовився, лише зазначив, що близьке коло Путіна вважає його хворим та керується цією інформацією у прийнятті своїх рішень.