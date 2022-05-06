У п’ятницю, 6 травня, у Черкасах проходить акція на підтримку українських захисників, які опинились у блокаді в Маріуполі на заводі Азовсталь. Про це повідомляє кореспондент Фактів ICTV.

Як уточнюється, на Соборну площу вийшли дружини, матері та діти українських військових. Вони тримають у руках плакати з написами “Врятуйте військових у Маріуполі”, “Врятуйте Маріуполь”.

Уточнюється, що учасники акції просять почути їх та звільнити звідти бранців загарбника, адже військових чекають удома.

Під час заходу жінки закликали світових лідерів врятувати військових та цивільних, зупинити геноцид українського народу. Записали звернення до президента Туреччини Ердогана та Папи Римського Франциска, зокрема англійською, адже саме вони можуть провести екстракцію до третьої країни.

У Черкасах проходить акція із закликом звільнити військових, які застрягли на Азовсталі / 3 фотографии

Фото: Факти ICTV