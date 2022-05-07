Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що в Ростовській області у психіатричній лікарні міститься до 800 поранених військових Російської Федерації та до 200 загиблих рашистів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу за п’ятницю, 6 травня.

– Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат в особовому складі та техніці. За наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацької Ростовської області, яка частково передана в користування збройним силам Російської Федерації, знаходиться до 800 поранених і до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника, – зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, українські захисники звільнили низку населених пунктів на Харківщині від російської окупації минулої доби.

Читайте ЗСУ звільнили низку населених пунктів у Харківській області