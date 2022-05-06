Українські військові збили чергову російську ракету над територією Одеської області.
Про це поінформували в пресцентрі Оперативного командування Південь.
Сили протиповітряної оборони знешкодили ворожу ракету в Білгород-Дністровському районі.
– У Білгород-Дністровському районі силами ППО знешкоджено ворожу ракету, якою рашисти намагалися нанести чергове ураження інфраструктурі Одещини, – зазначається в повідомленні.
Уламки російської ракети впали на підсобну будівлю одного з місцевих об’єктів інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.
Слідчо-оперативна група Національної поліції вилучила уламки як доказ злочину РФ проти України.
Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував, що країна-агресор Росія завдає ракетних ударів по території нашої держави, намагаючись зруйнувати логістичні шляхи поставок зброї від західних партнерів.
Ракетні обстріли посилилися протягом останніх днів. Так, 3 травня ворог випустив 14 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря по території України.
4 травня було зафіксовано 8 запусків російських крилатих ракет по території України.
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, від початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні понад 2 тис. ракет.
Ворог б’є по залізничній інфраструктурі, житлових будинках, школах, лікарнях та інших об’єктах.
Через загрозу ракетних ударів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав місцевих жителів за можливості виїхати з міста 7-9 травня.
Джерело: Оперативне командування Південь