Українські військові збили чергову російську ракету над територією Одеської області.

Про це поінформували в пресцентрі Оперативного командування Південь.

Сили протиповітряної оборони знешкодили ворожу ракету в Білгород-Дністровському районі.

– У Білгород-Дністровському районі силами ППО знешкоджено ворожу ракету, якою рашисти намагалися нанести чергове ураження інфраструктурі Одещини, – зазначається в повідомленні.

Уламки російської ракети впали на підсобну будівлю одного з місцевих об’єктів інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.

Слідчо-оперативна група Національної поліції вилучила уламки як доказ злочину РФ проти України.

Українська ППО знешкодила російську ракету над Одещиною / 6 фотографий

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував, що країна-агресор Росія завдає ракетних ударів по території нашої держави, намагаючись зруйнувати логістичні шляхи поставок зброї від західних партнерів.

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Ракетні обстріли посилилися протягом останніх днів. Так, 3 травня ворог випустив 14 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря по території України.

4 травня було зафіксовано 8 запусків російських крилатих ракет по території України.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, від початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні понад 2 тис. ракет.

Ворог б’є по залізничній інфраструктурі, житлових будинках, школах, лікарнях та інших об’єктах.

Через загрозу ракетних ударів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав місцевих жителів за можливості виїхати з міста 7-9 травня.

Джерело: Оперативне командування Південь

Фото: Повітряне командування Схід