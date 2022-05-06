Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 травня, звернувся до парламенту Ісландії та наголосив, що Росія воює не проти однієї лише України, а проти проявів свободи загалом. Він закликав Ісландії стати “адвокатом” свободи у цій боротьбі.

– Що залишиться від України, якщо Росія буде успішною у своїй війні проти нашої країни? Російські окупанти несуть тиранію, яка не допускає жодної свободи. Вони хочуть привласнити нашу землю. Вони вже давно розповідають про Україну, що нібито ми не маємо права на самостійне існування. І вони хочуть стерти будь-які згадки про нашу культуру. Незважаючи на те, що наша культура має більш ніж тисячолітнє коріння, – сказав Зеленський.

Він навів як приклад міста Ісландії, в яких люди живуть щасливо та безпечно, і наголосив, що саме так працюють свобода та культура.

Порівнюючи природні умови Ісландії та України, президент підкреслив, що в Української держави умови кращі, однак Росія, яка прийшла на наші землі з війною, зуміла перетворити їх на пекло.

– Для чого? Очевидно, щоб у нас ніколи не було демократії та щоб ми ніколи не мали незалежності. Щоб нашу землю та природу можна було використати наперекір нашим інтересам, щоб наші ресурси працювали на чужу державу, а наші люди були просто мовчазною робочою силою, – зазначив президент.

Як показовий факт глава України повідомив парламентарям Ісландії, що вже понад 500 тис. українців було примусово депортовано до Росії.

– У них забирають усе: документи, засоби зв’язку та відправляють у віддалені регіони чужої землі, намагаючись асимілювати їх у Росії силою. 500 тис. депортованих людей – це дуже багато. І це більше, ніж населення вашої прекрасної країни. Надзвичайний масштаб жаху, – наголосив український президент.

Він також нагадав парламентаріям про вбивства російськими агресорами десятків тисяч жителів Маріуполя та про військові злочини, які російська армія скоїла проти цивільних у Бучі.

– Куди б не прийшли окупанти в Україні, вони починають шукати кожного та кожну, хто працював на нашу державу і хто служив у нашій армії. Шукають журналістів, активістів, представників місцевого самоврядування – тобто всіх, хто може виборювати свободу на нашій землі заради того, щоб вільно жити, як того хоче наш народ. Очевидно, що війна РФ проти України – це не просто спроба захопити одну країну та зруйнувати життя в ній. Ні, це зазіхання на свободу як таку. А тому для всіх вільних людей світу важливо, щоб наша країна не залишилася віч-на-віч у протистоянні Росії. Важливо, щоби кожен народ допомагав, – заявив Володимир Зеленський.

Він закликав Ісландію продовжити допомагати Україні, підтримувати нові санкції проти Росії та “бути адвокатом свободи на всіх напрямках”.

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– Жодної торгівлі з тиранією. І насамперед потрібна відмова від російської нафти, нафтових сумішей та нафтопродуктів. Жодних фінансових зв’язків з тиранією. Жодної політичної допомоги тиранії, – резюмував президент.

Також Володимир Зеленський запросив Ісландію доєднатись до фонду з відновлення України.