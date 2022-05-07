Російські терористи 4 травня обстріляли колону автомобілів мирних мешканців, які виїхали з окупованого м. Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок чого пошкоджено шість машин та знайдено тіла чотирьох загиблих.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, з окупованого Вовчанська намагалися виїхати 15 автівок. По дорозі біля смт Старий Салтів Чугуївського району російські військові відкрили вогонь по колоні автомобілів з мирними мешканцями.

Сьогодні, 6 травня, слідчі Чугуївського райвідділу поліції змогли встановити місцезнаходження колони машин та провести розшукові слідчі дії. Так, було знайдено шість пошкоджених автівок та чотири згорілих трупи на узбіччі автошляху між населеними пунктами смт Старий Салтів та с. Верхній Салтів.

Знайдено обгорілі тіла: росіяни обстріляли колону цивільних автомобілів, що виїжджали з Вовчанська / 3 фотографии

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Зараз дивляться

Фото: Харківська обласна прокуратура