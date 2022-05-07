Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що під час контрнаступу Сили оборони України змогли відновити контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки у Харківській області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу у п’ятницю, 6 травня.

– Найбільша активність окупантів продовжує спостерігатися на Слобожанському та Донецькому напрямках. Ворог завдає ракетних ударів по об’єктах транспортної інфраструктури та житлових районах населених пунктів нашої держави, – наголошується у повідомленні.

Повідомляється, що у Білорусі все ще залишаються підрозділи збройних сил РФ у складі восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер-М та шести літаків різних модифікацій, які можуть залучатися до завдання авіаційних та ракетних ударів по території України.

Окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації продовжують виконувати завдання щодо прикриття українсько-російського кордону у Брянській, Курській та Білгородській областях. Поблизу пунктів перетину кордону проведено інженерне обладнання позицій.

Генштаб стверджує, що у населеному пункті Клинці Брянської області підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ проводять бойове узгодження для того, щоб надалі розпочати участь у бойових діях на території України.

На Слобожанщині ворог продовжує нарощувати угруповання військ. Рашисти переміщують в Україну підрозділи зі складу Східного військового округу, блокують окремі віддалені населені пункти Харківської області, проводять систематичні обстріли високої інтенсивності, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню, районами зосередження наших військ.

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Крім того, окупанти безуспішно спробували наступати у напрямку Нової Дмитрівки.

– На Донецькому та Таврійському напрямах з метою сковування дій наших підрозділів супротивник здійснює обстріл уздовж усієї лінії зіткнення. Продовжує нанесення авіаційних та ракетно-бомбових ударів. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове. На Сєвєродонецькому напрямку намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав. На Попаснянському напрямі проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє. На Авдіївському та Курахівському напрямах обмежився обстрілами позицій підрозділів Сил оборони України, – перераховують у Генштабі.

Тим часом у Маріуполі ворог зосередився на блокуванні та поразці підрозділів українських захисників у районі Азовсталі.

Окупанти провели розвідку боєм у напрямку населеного пункту Пречистівка, успіху не мали, відступили.

На Южнобузькому напрямі ворог активних наступальних дій не чинив, завдавав вогненної поразки за позиціями наших військ в окремих районах. Зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та інженерному обладнанні позицій.

На Бессарабському напрямку росіяни продовжують провокувати напруженість у Придністровському регіоні Молдови, особовий склад оперативної групи російських військ перебуває у бойовій готовності.