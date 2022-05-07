У Лондоні (Велика Британія) відбувся благодійний аукціон зі збору коштів на підтримку України. Серед лотів була флісова кофта українського лідера Володимира Зеленського, яку вдалося продати за £90 тис.

Як поінформували в посольстві України у Великій Британії, благодійний захід відбувся 5 травня під назвою Brave Ukraine (Хоробра Україна).

– Метою було розповісти історії хоробрості українців, що стали іконічними за час війни, а також зібрати кошти на підтримку цієї хоробрості. Гостями вечора стали 400 найвпливовіших людей політики, культури, бізнесу, спорту та медіа, – наголосили в посольстві.

Як інформує британське видання The Telegraph, аукціоном особисто керував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Одним із лотів стала флісова кофта Володимира Зеленського кольору хакі, в якій він записував свої перші відеозвернення після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Український лідер залишив на кофті свій підпис та напис Слава Україні!

Під час аукціону Борис Джонсон припустив, що ціна на цей лот повинна бути значно вищою за стартову, яку встановили на рівні £50 тис. У підсумку вартість лоту сягнула £90 тис.

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Під час виступу на заході Джонсон назвав президента України “одним із найнеймовірніших лідерів сучасності”. Очільник британського уряду також наголосив, що Кремль не зможе зламати дух українців, як би не старався.

– Йому (Володимиру Путіну, – Ред.) ніколи не здолати ті незламні Збройні сили, які вже відбили російську армію від воріт Києва, а тому здійснили найбільший воєнний подвиг ХХI століття. Тому я, як ніколи, впевнений, що Україна переможе. Україна буде вільною, і суверенна Україна знову підніметься, – наголосив Джонсон.

Він додав, що повномасштабна війна в Україні є боротьбою між свободою і гнобленням, між демократією та тиранією, незалежністю та імперіалізмом, світлом і пітьмою, добром та злом. Джонсон запевнив, що Британія продовжить надавати Україні допомогу, доки в цьому буде потреба.

I was honoured to speak at the Brave Ukraine Fundraiser this evening alongside @ZelenskyyUa. Our support for Ukraine is unwavering, and we must do everything we can to help Ukraine defend itself and ease the burden of suffering on innocent Ukrainians. Slava Ukraini ???????? pic.twitter.com/la3Z3pyHwM — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 5, 2022

Під час заходу виступив і Володимир Зеленський за допомогою відеозв’язку. Президент похвалив Велику Британію, а також особисто Бориса Джонсона та назвав його “хоробрим”.

Флісову кофту Зеленського продали на аукціоні в Лондоні за £90 тисяч / 3 фотографии

Серед інших лотів аукціону, організованого Christie’s, були:

• прогулянка Києвом разом із мером міста Віталієм Кличком;

• керамічний півник– ідентичний тому, якого подарували Джонсону під час його прогулянки із Зеленським вулицями Києва (подібний півник стояв на кухонній шафі, яка вціліла у зруйнованій багатоповерхівці в Бородянці і став символом незламності України);

• марки, присвячені крилатій фразі про російський воєнний корабель (з підписом автора фрази);

• три роботи української художниці Алевтини Кахідзе на тему війни;

• новорічні кульки, які перша леді України Олена Зеленська розмалювала разом із дітьми з інвалідністю;

• фотографія авторства вбитого російськими загарбниками фотокореспондента Макса Левіна, яку обрала його родина.

За даними українського посольства, завдяки аукціону вдалося зібрати понад $1 млн на допомогу дітям.

Як відомо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 9 квітня особисто відвідав Київ та провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

3 травня Борис Джонсон виступив перед Верховною Радою України за допомогою відеозв’язку. Він наголосив, що путінська воєнна машина спіткнулася об український патріотизм, і Україна обов’язково переможе.

Джерело: Посольство України у Великій Британії, The Telegraph, Уряд Великої Британії

Фото: Посольство України у Великій Британії