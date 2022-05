У Лондоні (Велика Британія) відбувся благодійний аукціон зі збору коштів на підтримку України. Серед лотів була флісова кофта українського лідера Володимира Зеленського, яку вдалося продати за £90 тис.

Як поінформували в посольстві України у Великій Британії, благодійний захід відбувся 5 травня під назвою Brave Ukraine (Хоробра Україна).

Як інформує британське видання The Telegraph, аукціоном особисто керував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Одним із лотів стала флісова кофта Володимира Зеленського кольору хакі, в якій він записував свої перші відеозвернення після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Український лідер залишив на кофті свій підпис та напис Слава Україні!

Під час аукціону Борис Джонсон припустив, що ціна на цей лот повинна бути значно вищою за стартову, яку встановили на рівні £50 тис. У підсумку вартість лоту сягнула £90 тис.

Під час виступу на заході Джонсон назвав президента України “одним із найнеймовірніших лідерів сучасності”. Очільник британського уряду також наголосив, що Кремль не зможе зламати дух українців, як би не старався.

Він додав, що повномасштабна війна в Україні є боротьбою між свободою і гнобленням, між демократією та тиранією, незалежністю та імперіалізмом, світлом і пітьмою, добром та злом. Джонсон запевнив, що Британія продовжить надавати Україні допомогу, доки в цьому буде потреба.

I was honoured to speak at the Brave Ukraine Fundraiser this evening alongside @ZelenskyyUa.

Our support for Ukraine is unwavering, and we must do everything we can to help Ukraine defend itself and ease the burden of suffering on innocent Ukrainians.

Slava Ukraini ???????? pic.twitter.com/la3Z3pyHwM

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 5, 2022