У неділю та понеділок, 8-9 травня, Україна відзначатиме День пам’яті та примирення, а також День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Через загрозу можливих провокацій з боку ворога в деяких регіонах запроваджують посилену комендантську годину.

Українців закликають бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги через загрозу ракетних ударів РФ. Як зазначили в Центрі протидії дезінформації при РНБО, оскільки російські загарбники зазнають провалів на фронті, вони можуть вдатися до масованих обстрілів українських міст у найближчі дні.

Крім того, слід дотримуватися правил комендантської години. Вона передбачає обмеження на пересування у певні години доби.

Комендантська година в Україні 8-9 травня:

• Київ – у столиці України вирішили не запроваджувати посилену комендантську годину на 8-9 травня. Вона, як і раніше, триватиме щоночі з 22.00 до 05.00. У цей час пересуватися містом можуть лише ті, хто має спецперепустки військового коменданта міста. У Києві не плануються заходи 8 та 9 травня у зв’язку з воєнним станом. У ці дні відбуватиметься посилене патрулювання в місті.

• Київська область – комендантська година також діятиме з 22.00 до 5.00.

• Вінницька область – як і раніше, комендантська година триватиме з 23.00 до 05.00.

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• Волинська область – з 23.00 до 06.00.

• Дніпропетровська область – комендантська година, як і раніше, триватиме з 22.00 до 5.00. Вирішили не продовжувати її і в місті Кривий Ріг. Про це оголосив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він попередив містян про можливі провокації та обстріли ворога 8-9 травня. Вілкул закликав утриматися від участі в заходах та залишитися вдома.

• Донецька область – комендантська година діє з 20.00 до 05.00.

• Житомирська область – з 4 травня комендантська година розпочинається о 23.00 і триває до 5.00.

• Закарпатська область – в регіоні не діє комендантська година. Її вводили поки що один раз – в ніч на Великдень. Мешканців області закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги 8-9 травня, бути пильними, утриматися від проведення масових заходів та уникати скупчень людей.

• Запорізька область – у місті Запоріжжя та на території області запровадили тривалу комендантську годину. Вона розпочнеться о 19.00 в неділю, 8 травня, і закінчиться о 5.00 у вівторок, 10 травня. Таке рішення в Запорізькій ОВА аргументували можливими провокаціями з боку російських окупантів. За дотриманням комендантської години слідкуватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів тероборони. Виходити можна буде лише до бомбосховищ у випадку оголошення тривоги. Вигулювати домашніх тварин можна лише поряд із власним будинком, маючи з собою документи.

• Івано-Франківська область – комендантська година триває з 22.00 до 6.00. Мешканців Івано-Франківська закликали 7-9 травня за можливості виїхати за місто через загрозу ракетних ударів з боку Росії.

• Кіровоградська область – з 22.00 до 6.00. Громадян закликають утриматися 8-9 травня від перебування в місцях масового скупчення людей.

• Луганська область – обмеження на пересування діють з 20.00 до 05.00.

• Львівська область – комендантська година, як і раніше, триватиме з 23.00 до 05.00. Масові події на Львівщині 8-9 травня не плануються.

• Миколаївська область – з 21.00 до 06.00.

• Одеська область – в місті Одеса та області запроваджують подовжену комендантську годину. Вона діятиме з 22.00 8 травня до 5.00 10 травня. У цей період заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток та посвідчень. 9 травня буде зупинено роботу залізничного вокзалу Одеси, а також автостанцій і автовокзалів на території міста та області. Працюватимуть підприємства та організації критичної інфраструктури, лікарні та аптеки. Забороняється робота та відвідування ринків, кафе, ресторанів, ТРЦ, парків відпочинку, спортзалів, магазинів, торгових точок та АЗС. Вигул собак дозволяється поблизу будинку (при собі потрібно мати документи, що засвідчують особу).

• Полтавська область – з 7 по 9 травня комендантська година триватиме з 21.00 до 07.00. На території області офіційні заходи не плануються. Водночас доступ до пам’ятників та меморіалів Другої світової війни закривати не будуть.

• Рівненська область – комендантська година діє з 22.00 до 06.00. З 10 травня її тривалість скоротять: буде з 23.00 до 5.00.

• Сумська область – тривалість комендантської години не змінюється: з 21.00 до 05.00.

• Тернопільська область – комендантська година триває з 23.00 до 05.00. На території області заборонили проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій без погодження з військовою адміністрацією. Громадян закликали відмовитися від масових заходів заради безпеки.

• Харківська область – 8 і 9 травня час комендантської години не зміниться: вона триватиме з 21.00 до 06.00. Водночас через постійні обстріли військ РФ Харківська ОВА обмежила доступ до місць вшанування загиблих під час Другої світової війни. Меморіальні заходи не плануються, а поліцейські патрулюватимуть вулиці в посиленому режимі. Громадян закликали не виходити без потреби на вулиці, не відвідувати парки, сквери та інші громадські місця, а також не ігнорувати повітряну тривогу.

• Херсонська область – оскільки частина території області захоплена російськими військами, тривалість комендантської години варіюється в різних територіальних громадах. У Херсоні – з 20.00 до 06.00.

• Хмельницька область – комендантська година в найближчі дні залишається незмінною: з 23.00 до 05.00.

• Черкаська область – комендантська година починається о 22.00 і триває до 05.00. У Черкаській ОВА вирішили її не посилювати на 8-9 травня. Водночас громадян закликали бути пильними, не ігнорувати повітряну тривогу. Будь-які масові зібрання 9 травня в області заборонені у зв’язку з інформацією про можливі провокації ворога.

• Чернівецька область – комендантська година триває з 23.00 до 05.00, її час не змінювали.

• Чернігівська область – комендантська година триває з 22.00 до 05.00. Місцева влада вирішила не подовжувати її на 8-9 травня. Громадян закликали уникати натовпу та будь-яких масових заходів через загрозу ворожих провокацій.

Таким чином, подовжену комендантську годину на 8-9 травня запроваджують лише у Запорізькій та Одеській областях.

Обмеження комендантської години

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці чи в інших громадських місцях, переміщатися транспортом або ж пішки. Виняток зроблено для людей, які мають спеціальну перепустку.

Пересуватися також можна в укриття, коли лунають сирени повітряної тривоги.

Згідно з роз’ясненням Центру протидії дезінформації при РНБО України, тривала комендантська година передбачає такі обмеження:

• Дозволяється виходити лише в укриття в разі оголошення повітряної тривоги. Заборонено перебування на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних посвідчень і перепусток.

• Вигулювати домашніх тварин можна поруч із власним будинком (за наявності документів, які посвідчують особу). Час вигулу потрібно максимально скоротити.

• Пункти видачі гуманітарної допомоги в цей період не працюватимуть.

• Працюватимуть лише об’єкти критичної інфраструктури, чергові аптеки та екстрені служби.

• На вулицях будуть присутні додаткові чергові патрулі. Патрульним дозволено застосовувати зброю під час затримання підозрілих осіб.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України