7 травня помер Ігор Котелевський – мер українського міста Токмак Запорізької області. За неофіційною інформацією, розглядається версія самогубства.
Про смерть мера Токмака Ігоря Котелевського журналістам повідомили у Запорізькій ОВА.
– Сьогодні, 7 травня, 2022 року пішов з життя мер міста Токмак Ігор Котелевский. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський. Обставини смерті з’ясовуються, – повідомили в ОВА.
Ігорю Котелевському було 57 років, у нього залишилася дружина і дві доньки.
Окупація Токмака
Перші бої з російськими загарбниками у місті розпочалися 27 лютого. Вже 1 березня 2022 року Токмак опинився у тимчасовій окупації.
Мер міста Ігор Котелевський, примусово склавши повноваження, продовжував працювати і допомагати місцевим мешканцям.
Від співпраці з окупантами Котелевський привселюдно відмовився, і на його місце у середині квітня рашисти “призначили” Володимира Вольвача.
Фото: Ігор Котелевський