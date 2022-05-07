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Факти / Україна

Мер тимчасово окупованого Токмака Ігор Котелевський помер за дивних обставин

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Мер тимчасово окупованого Токмака Ігор Котелевський помер за дивних обставин

7 травня помер Ігор Котелевський – мер українського міста Токмак Запорізької області. За неофіційною інформацією, розглядається версія самогубства.

Про смерть мера Токмака Ігоря Котелевського журналістам повідомили у Запорізькій ОВА.

– Сьогодні, 7 травня, 2022 року пішов з життя мер міста Токмак Ігор Котелевский. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський. Обставини смерті з’ясовуються, – повідомили в ОВА.

Ігорю Котелевському було 57 років, у нього залишилася дружина і дві доньки.

Окупація Токмака

Перші бої з російськими загарбниками у місті розпочалися 27 лютого. Вже 1 березня 2022 року Токмак опинився у тимчасовій окупації.

Мер міста Ігор Котелевський, примусово склавши повноваження, продовжував працювати і допомагати місцевим мешканцям.

Від співпраці з окупантами Котелевський привселюдно відмовився, і на його місце у середині квітня рашисти “призначили” Володимира Вольвача.

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Фото: Ігор Котелевський

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Джерело: Укрінформ

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