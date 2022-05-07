Українські військові швидко навчаються користуватись іноземною військовою технікою та навіть передають свій досвід колегам з інших країн, оскільки мають досвід бойових дій.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Його запитали, як швидко українські військовослужбовці вчаться користуватись новим озброєнням, що постачається країнами Заходу.

– Я почав вести ці розмови і просити моїх колег, щоб вони вже відкривали курси для наших військових, не чекаючи прийняття рішень щодо постачання озброєння, – розповів Олексій Резніков.

Український міністр оборони розповів, що під час консультацій зі своїм колегою з Великої Британії Беном Уолесом він сказав йому “давай змінимо філософію, давай вже відкривати, бо ви все одно прийдете до цього рішення (постачання озброєння, – Ред.)”. Як результат, британці почали навчати українських військових користуватись ПЗРК Starstreak ще до початку поставок.

– Наші артилеристи сьогодні вчаться в трьох країнах використовувати 155 калібри, при чому як американські, так і французські, – розповів Олексій Резніков.

Він розповів, що українські бійці, які вже мають бойовий досвід, дають поради іноземним інструкторам, бо відчувають реальні умови застосування зброї, як це було під час освоєння французької артилерії.

Водночас українські танкісти вчаться користуватись технікою країн НАТО, бо вісім років поспіль брали участь у спільних навчаннях з військовими Північноатлантичного альянсу, розповів Олексій Резніков.

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– Не проблема людям із космічної країни – а Україна це космічна країна, літає в космос – навчитися їздити на танках Abrams чи Leopard… ми вчимося швидко, а коли йдуть бойові дії, то ще швидше всі вчаться, – сказав міністр оборони.

Олексій Резніков розповів, що веде перемовини щодо того, щоб українські пілоти виїжджали на навчання, бо, на його думку, прийде час, коли доведеться користуватись іноземними літаками типу A-10 Thunderbolt, F15, F16 тощо.