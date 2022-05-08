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Факти / Україна

У селі на Запоріжжі знайшли більше 100 поранених російських десантників – Генштаб ЗСУ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У селі на Запоріжжі знайшли більше 100 поранених російських десантників – Генштаб ЗСУ

На 73-тю добу повномасштабного вторгнення російські регулярні війська продовжують нести значні втрати у боях з підрозділами ЗСУ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 7 травня.

Так, у суботу, 7 травня, у Запорізькій області було виявлено більше сотні 300-х російських десантників. Поранених рашистів знайшли у селі Бурчак: це приблизно за 77 км від міста Запоріжжя.

– Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.

У складі якої військової частині перебувають “знайдені” російські десантники та чи є серед них 200-ті, у Генштабі не повідомили.

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