Наразі в Україні армію шоломами та бронежилетами забезпечують переважно українські виробники.

Про це в етері національного телемарафону розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Його запитали, чи вистачатиме Україні озброєння після підписання президентом США Джо Байденом закону про ленд-ліз.

– Все залежить від інтенсивності ведення вогню: скільки боєкомплектів витрачають наші бригади чи батальйони під час ведення бойових дій, бо в нас досить широка лінія фронту, – сказав Олексій Резніков.

Він нагадав, що у часи Другої світової війни США надавали ленд-ліз Радянському Союзу не лише на озброєння, але й навіть на ґудзики для уніформи.

Водночас за словами Олексія Резнікова, попередньо левова частка з ленд-лізу для України піде на озброєння, а інші кошти підуть і на різні види фінансування, і виділення коштів для соціально-гуманітарних речей чи товарів подвійного призначення.

Він повідомив, що лише США передали Україні вже $3,4 млрд, а ще очікується $30 млрд. І це не враховуючи допомогу від інших країн.

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Його запитали, яка наразі ситуація із забезпечення армії.

– Нарікань на щастя величезних я не отримав. Входили ми в цю систему слабенько: у нас бронежилетів і шоломів було практично нуль, а сектор безпеки і оборони величезний. Це ж не тільки 261 тисяча Збройних сил, це ще 45 тис. прикордонників, 45 тис. нацгвардійців, 90 тис. нацполіції, плюс СБУ, ГУР… Усім треба бронежилети та шоломи. До цього додайте тероборону 100 тис., яка виникла за тижні, а паралельно мобілізація з резервістами… Наразі нам потрібно мільйони шоломів, бронежилетів, комплектів одягу і так далі, – сказав Олексій Резніков.

Він розповів, що Україна з першого дня почала укладати довгострокові контракти на постачання предметів забезпечення, а також суттєво допомогли волонтери.

– Сьогодні ми вже постачаємо (предмети захисту, – Ред.) по контрактах. І головне: за ідеєю прем’єр-міністра Шмигаля ми вкладаємо сьогодні гроші – на харчування, одяг, бронежилети і шоломи – в українського виробника. Завдяки цьому темпи наших виробників почали нарощуватись, – сказав міністр оборони.

Раніше Олексій Резніков розповів, як проходять навчання українських військових при опанування іноземної техніки, яку постачають західні партнери України.