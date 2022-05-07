За два дні до “свята побєди”: РФ вкотре обстріляла ракетами Одесу та ще дві області

На 73-тю добу повномасштабного вторгнення Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українських регіонах.

Напередодні “сакрального” для рашистів Дня перемоги, у суботу, 7 травня, росіяни вдарили по Одесі, а також Миколаївській та Сумській областях.

Одеса

Перші вибухи одесити почули приблизно о 14.00: у соцмережах почали ширитися світлини, де чітко видно стовпи чорного диму у небі Одеси.

Вже за деякий час інформацію про ракетний обстріл Одеси 7 травня підвердила начальниця пресцентру Сил оборони ОК Південь Наталія Гуменюк.

Вона заявила, що путінські загарбники випустили одразу шість ракет. Чотири російські ракети пошкодили підприємство із виготовлення меблів в одному із житлових районів, після чого майже відразу спалахнула пожежа.

Ще дві російські ракети влучили у вже поруйнований аеропорт Одеси: йдеться про злітно-посадкову смугу та радіолокаційні прилади.

Зараз дивляться

Сумська область

Ракетні удари у Сумській області 7 травня було зафіксовано близько 13.00. Ворожі ракети класу “повітря-земля” впали на територію Миропільської та Хотінської громад.

Таку інформацію підтвердив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Згодом “прильоти” по Сумщині прокоментували і в Держприкордонслужбі. З’ясувалося, що під обстрілом опинилася прикордонна ділянка Юнаківка.

– Ніхто з прикордонників не постраждав, але небезпека залишається, – повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Також відомо, що запущені рашистами ракети розривалися на відстані близько 20 км.

Миколаївська область

Інформацію про ракетний удар по Миколаївщині 7 травня в ефірі національного телемарафону підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

– Так, були сьогодні прильоти. Треба сказати, що о 17.45 з’явилася інформація про ще один прильот, але точної інформації ще не маю. Однак маю дані, що це не населений район, – повідомив він.

Водночас про ракетні удари повідомили представники Вознесенської районної військової адміністрації. Про можливі руйнування та жертви серед цивільного населення наразі нічого невідомо.

Місцева влада вкотре закликала мешканців не ігнорувати сирени, оскільки кожна із них – це не навчання, а реальні загрозливі ситуації.