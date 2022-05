Як мінімум, один Т-90М, найсучасніший танк Росії, був знищений у ході бойових дій на території України.

Про це повідомляє британська розвідка.

Танк Т-90М був представлений у 2016 році. Він покритий покращеною бронею, оснащений модернізованою гарматою та покращеною системою супутникової навігації.

Близько 100 танків Т-90М зараз перебувають на озброєнні військових підрозділів Росії, зокрема й тих, які воюють в Україні.

У британській розвідці зазначають, що танк залишається вразливим для протитанкової зброї, якщо її не підтримують інші сили.

