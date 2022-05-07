Як мінімум, один Т-90М, найсучасніший танк Росії, був знищений у ході бойових дій на території України.

Про це повідомляє британська розвідка.

Танк Т-90М був представлений у 2016 році. Він покритий покращеною бронею, оснащений модернізованою гарматою та покращеною системою супутникової навігації.

Близько 100 танків Т-90М зараз перебувають на озброєнні військових підрозділів Росії, зокрема й тих, які воюють в Україні.

У британській розвідці зазначають, що танк залишається вразливим для протитанкової зброї, якщо її не підтримують інші сили.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/cAYdsWHMvV ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/4z2cRVCJpf — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 7, 2022

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Також у Міноборони Великої Британії вважають, що Збройні сили України завдали значної шкоди підрозділам та передовим можливостям Росії. І тепер РФ знадобиться багато часу та коштів, щоб відновити свої збройні сили після цієї війни.

Наприклад, заміна модернізованого та передового обладнання буде особливо складною через санкції, що обмежують доступ Росії до найважливіших компонентів мікроелектроніки.

Джерело: Ministry of Defence